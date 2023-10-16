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"Армия дронов" установила абсолютный рекорд – Федоров

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 октября 2023, 14:26
Армия дронов установила абсолютный рекорд – Федоров
иллюстративное фото из Facebook

За неделю Силы обороны с помощью беспилотников поразили 428 единиц российской техники.

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Абсолютный рекорд от Армии дронов - бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю.

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Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.

Спасибо нашим героям, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов".

 

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Темы: беспилотникиФедоровМинцифры
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