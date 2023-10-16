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Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе

Елена РощинаПонедельник, 16 октября 2023, 14:38
Иран заявил, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль не будет бить по Газе
Город Газа в огне, фото Anadolu via Getty Images

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Террористическая группировка не признала, что делала такое предложение.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани на пресс-конференции в Тегеране, которого цитирует "The Times of Israel"

Детали: По словам Канаани, представители Хамаса "заявили, что они готовы принять необходимые меры для освобождения граждан и гражданских лиц, удерживаемых группами сопротивления, но их мнение заключалось в том, что такие меры требуют подготовки, которая невозможна в условиях ежедневных бомбардировок сионистами различных районов Газы".

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ХАМАС заявил, что обменяет пленных на тысячи палестинцев, удерживаемых Израилем, в рамках односторонних соглашений об обмене, которые были достигнуты в прошлом.

"Мы слышали от сопротивления, что они не имеют никаких проблем с тем, чтобы продолжать сопротивление", – сказал Канаани, обращаясь к Хамасу. 

"Они сказали, что у них есть военный потенциал, чтобы продолжать сопротивление на местах в течение длительного времени", – добавил иранский представитель.

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"The Times of Israel" отмечает, что "Иран является главным спонсором ХАМАС в его борьбе против Израиля".

Предыстория:

  • ХАМАС атаковал Израиль 7 октября и взял заложников.
  • В ответ израильская армия пытается уничтожить инфраструктуру террористической группировки на территории Сектора Газа.
  • Власти Израиля заявляли, что это будет долгая война.
  • Утром 16 октября СМИ сообщили, что Египет, Израиль и США договорились о временном прекращении огня с 09:00 в южной части Газы, где расположен пропускной пункт Рафах, однако у израильского премьера опровергли эту информацию.

Темы: ИзраильСектор ГазаИранвойна
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