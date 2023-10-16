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Данілов закликає українців не бруднитися меседжами "акторів-розвідників", яких годує ФСБ

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 жовтня 2023, 17:00
Данілов закликає українців не бруднитися меседжами акторів-розвідників, яких годує ФСБ
Олексій Данілов. фото з сайту "Армія Inform"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що російські спецслужби роблять активні спроби сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою всіляких псевдоекспертів, та закликає українців до інформаційної гігієни.

Джерело: Данілов у мережі Х

Деталі: На думку секретаря РНБО, єдиний шанс Росії здолати Україну – внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя – ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію.

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Завдячуючи активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури. Але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї  зрізаної голови виростити кілька нових.

Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії, наголошує Данілов.

За його словами, у перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.

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Пряма мова: "Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з росією необхідно домовлятися.

Українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх.

Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності"".

Що передувало: Блогер і колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі розкритикував дії офіційної влади, зокрема в контексті контрнаступу на фронті. Він назвав нинішнє українське керівництво таким, що "вичерпало межу компетентності", і закликав до проведення виборів в Україні.

Теми: Даніловвійна
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