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НАТО розпочинає ядерні навчання

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 16 жовтня 2023, 17:45
НАТО розпочинає ядерні навчання
Винищувач F-16 бере участь у навчаннях НАТО Steadfast Noon, фото: Getty Images

НАТО в понеділок починає щорічні навчання "Непохитний полудень" (Steadfast Noon) з ядерного стримування. У тренуванні візьме участь авіація 13 держав-членів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

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Деталі: В Альянсі підкреслюють, що навчання Steadfast Noon є "плановим тренувальним заходом, який проводять щорічно вже понад десять років".

Цьогоріч до маневрів над Італією, Хорватією і Середземним морем залучать різні типи літаків, зокрема сучасні винищувачі і американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не застосовуються бойові бомби. НАТО підкреслює, що маневри відбуваються "щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії" та "не пов'язані з поточними світовими подіями".

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Навчання, як очікують, триватимуть до 26 жовтня.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Steadfast Noon допоможуть забезпечити "надійність, ефективність і безпеку" ядерних сил стримування Альянсу.
  • "Вони надсилають чіткий сигнал про те, що НАТО захищатиме й оборонятиме усіх членів Альянсу", – додав він тоді.
  • Столтенберг також назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було. 

Теми: НАТОядерна зброя
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