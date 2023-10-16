НАТО розпочинає ядерні навчання

НАТО в понеділок починає щорічні навчання "Непохитний полудень" (Steadfast Noon) з ядерного стримування. У тренуванні візьме участь авіація 13 держав-членів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

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Деталі: В Альянсі підкреслюють, що навчання Steadfast Noon є "плановим тренувальним заходом, який проводять щорічно вже понад десять років".

Цьогоріч до маневрів над Італією, Хорватією і Середземним морем залучать різні типи літаків, зокрема сучасні винищувачі і американські бомбардувальники B-52, які прилетять зі Сполучених Штатів.

У навчаннях Steadfast Noon беруть участь винищувачі, здатні нести ядерні боєголовки, але не застосовуються бойові бомби. НАТО підкреслює, що маневри відбуваються "щонайменше за 1000 кілометрів від кордонів Росії" та "не пов'язані з поточними світовими подіями".

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Навчання, як очікують, триватимуть до 26 жовтня.

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