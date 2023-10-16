НАТО начинает ядерные учения

Источник: Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: В Альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon являются "плановым тренировочным мероприятием, которое проводится ежегодно уже более десяти лет".

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В этом году к маневрам над Италией, Хорватией и Средиземным морем привлекут различные типы самолетов, в том числе современные истребители и американские бомбардировщики B-52, которые прилетят из Соединенных Штатов.

В учениях Steadfast Noon участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не применяются боевые бомбы. НАТО подчеркивает, что маневры проходят "по меньшей мере в 1000 километрах от границ России" и "не связаны с текущими мировыми событиями".

Учения, как ожидается, продлятся до 26 октября.

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