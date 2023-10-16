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НАТО начинает ядерные учения

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 16 октября 2023, 17:45
НАТО начинает ядерные учения
Истребитель F-16 участвует в учениях НАТО Steadfast Noon, фото: Getty Images

НАТО в понедельник начинает ежегодные учения "Непоколебимый полдень" (Steadfast Noon) по ядерному сдерживанию. В тренировке примет участие авиация 13 государств-членов.

Источник: Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу НАТО

Детали: В Альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon являются "плановым тренировочным мероприятием, которое проводится ежегодно уже более десяти лет".

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В этом году к маневрам над Италией, Хорватией и Средиземным морем привлекут различные типы самолетов, в том числе современные истребители и американские бомбардировщики B-52, которые прилетят из Соединенных Штатов.

В учениях Steadfast Noon участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не применяются боевые бомбы. НАТО подчеркивает, что маневры проходят "по меньшей мере в 1000 километрах от границ России" и "не связаны с текущими мировыми событиями".

Учения, как ожидается, продлятся до 26 октября.

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Напомним:

  • На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Steadfast Noon помогут обеспечить "надежность, эффективность и безопасность" ядерных сил сдерживания Альянса.
  • "Они посылают четкий сигнал о том, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", – добавил он тогда.
  • Столтенберг также назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, и отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

Темы: НАТОядерное оружие
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