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У Полтавській ОВА показали наслідки атаки на Миргород

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 19:59
У Полтавській ОВА показали наслідки атаки на Миргород
Фото - полтавська ова

У Полтавській ОВА показали наслідки ракетної атаки на Миргород 16 жовтня та повідомили про ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури.

Джерело: голова Полтавської ОВА в Telegram

Пряма мова: "Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає".

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Фото - Полтавська ОВА
 
Фото - Полтавська ОВА
 
Фото - Полтавська ОВА

Що передувало:

  • Вранці 16 жовтня стало відомо, що двоє дорослих і 10-річна дитина постраждали у Полтавській області у результаті російської атаки.

Теми: Полтавська областьМиргород
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