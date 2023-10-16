У Полтавській ОВА показали наслідки атаки на Миргород
Понеділок, 16 жовтня 2023, 19:59
У Полтавській ОВА показали наслідки ракетної атаки на Миргород 16 жовтня та повідомили про ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури.
Джерело: голова Полтавської ОВА в Telegram
Пряма мова: "Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих, на щастя, немає".
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Що передувало:
- Вранці 16 жовтня стало відомо, що двоє дорослих і 10-річна дитина постраждали у Полтавській області у результаті російської атаки.