Зеленський обговорив з Трюдо добудову музею Голодомору й евакуацію українців з Гази
Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Говорили про добудови музею Голодомору-геноциду в Києві та евакуацію українців із Сектору Гази.
Джерело: Зеленський в Telegram
Деталі: За словами президента, під час розмови сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Канади. Зокрема, щодо розвитку української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.
Також обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики.
Пряма мова: "Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром".
Що передувало:
- Наприкінці вересня стало відомо, що уряд Канади виділить кошти для добудови другої черги музею Голодомору-геноциду в центрі Києва.
- Термінової евакуації з Гази потребують майже 260 українців.