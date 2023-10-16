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Зеленський обговорив з Трюдо добудову музею Голодомору й евакуацію українців з Гази

Понеділок, 16 жовтня 2023, 21:13
Зеленський обговорив з Трюдо добудову музею Голодомору й евакуацію українців з Гази
Зеленський і Трюдо, Getty Images

Президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Говорили про добудови музею Голодомору-геноциду в Києві та евакуацію українців із Сектору Гази.

Джерело: Зеленський в Telegram

Деталі: За словами президента, під час розмови сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Канади. Зокрема, щодо розвитку української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

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Також обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики.

Пряма мова: "Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром".

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