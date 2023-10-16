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Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы

Понедельник, 16 октября 2023, 21:13
Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
Зеленский и Трюдо, Getty Images

Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Говорили о достройке музея Голодомора-геноцида в Киеве и эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По словам президента, во время разговора стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Канаду. В частности, касательно развития украинской гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.

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Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, глобальные вызовы безопасности.

Прямая речь: "Спасибо Джастину за готовность помочь с эвакуацией наших людей из сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится вскоре".

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