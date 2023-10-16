Зеленский обсудил с Трюдо достройку музея Голодомора и эвакуацию украинцев из Газы
Президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Говорили о достройке музея Голодомора-геноцида в Киеве и эвакуации украинцев из Сектора Газа.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: По словам президента, во время разговора стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Канаду. В частности, касательно развития украинской гидрогенерации и достройки музея Голодомора-геноцида.
Также обсудили продолжение оборонного сотрудничества, глобальные вызовы безопасности.
Прямая речь: "Спасибо Джастину за готовность помочь с эвакуацией наших людей из сектора Газа. Также благодарен Канаде за поддержку Формулы мира. Пригласил представителя страны на следующую встречу советников, которая состоится вскоре".
Что предшествовало:
- В конце сентября стало известно, что правительство Канады выделит средства для достройки второй очереди музея Голодомора-геноцида в центре Киева.
- В срочной эвакуации из Газы нуждаются почти 260 украинцев.