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У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 21:22
У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців – Зеленський
руйнування в Секторі Гази 14 жовтня, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Секторі Гази перебувають майже 260 українців, дипломати працюють разом із партнерами задля їхньої евакуації.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинились на Близькому Сході – в Ізраїлі та на території Сектора Гази.

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Триває евакуація українців з Ізраїлю. Вже більше 200 людей вивезли до Румунії – в основному, жінки та діти, готуються нові рейси.

Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян".

Деталі: Зеленський запевнив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, який цього потребує.

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"Тому ще раз звертаюся до всіх українців і українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги: в будь-який час, будь-яким способом звертайтесь до наших дипломатичних представництв за кордоном", – сказав президент.

Передісторія:

  • Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів у суботу з Тель-Авіва до Бухареста. На неділю планувався ще один рейс із 155 українцями.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. За його даними, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці
  • Лубінець розповів, що МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.

Теми: ЗеленськийСектор ГазиІзраїльевакуація
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