Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 21:22
У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців – Зеленський
руйнування в Секторі Гази 14 жовтня, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Секторі Гази перебувають майже 260 українців, дипломати працюють разом із партнерами задля їхньої евакуації.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинились на Близькому Сході – в Ізраїлі та на території Сектора Гази.

Реклама:

Триває евакуація українців з Ізраїлю. Вже більше 200 людей вивезли до Румунії – в основному, жінки та діти, готуються нові рейси.

Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян".

Деталі: Зеленський запевнив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, який цього потребує.

ВІДЕО ДНЯ

"Тому ще раз звертаюся до всіх українців і українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги: в будь-який час, будь-яким способом звертайтесь до наших дипломатичних представництв за кордоном", – сказав президент.

Передісторія:

  • Перший евакуаційний рейс із Ізраїля з 207 громадянами України вилетів у суботу з Тель-Авіва до Бухареста. На неділю планувався ще один рейс із 155 українцями.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув до Каїру, щоб допомогти налаштувати механізм евакуації громадян України з Сектора Гази. За його даними, термінової евакуації з Сектора Гази потребують 243 українці
  • Лубінець розповів, що МЗС Ізраїлю в суботу за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази з незрозумілих причин відкликало такий дозвіл.

Теми: ЗеленськийСектор ГазиІзраїльевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Відрядження на відпочинок": стала відома причина обшуків у міськраді Ужгорода

ГУР: Вкид про "смерть Путіна" мав перевірити реакцію росіян, це частина сценарію

Північна Корея передала Росії мільйон артилерійських снарядів – Південна Корея

фото, відеоВикрили велику схему ухилення від мобілізації: задіяно посадовців 9 військкоматів

Макрон приїхав у Казахстан і похвалив Токаєва за відмову бути "васалом" — Росія стурбована

Група республіканців поставила умови Байдену для подальшої підтримки України

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликає місцеву владу, енергокомпанії й операторів зв’язку готуватись до ударів РФ
У Херсоні відновили електропостачання, води ще немає в 10 будинках – Зеленський
Зеленський: Майже третина території України – під небезпекою через міни й снаряди
Останні новини
19:24
Мережа коворкінгів WeWork, яку оцінювали у майже $50 мільярдів, готується до банкрутства
19:21
ОновленоМіноборони створило держоператора тилу, який куплятиме продукти для ЗСУ
19:17
Зеленський: Працюємо, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу в ЄС
19:08
фотоУ Білій Церкві знайшли золотий скарб часів Гетьманщини
18:51
Боррель пообіцяв, що ЄС продовжить підтримку України попри інші кризи у світі
18:51
У Массачусетсі активісти вимагають реабілітувати жінок, яких судили за "відьмацтво" 300 років тому
18:49
Приватбанк наростив чистий прибуток утричі до минулорічного результату
18:26
Як народжену на ТОТ дитину можна зареєструвати онлайн – пояснення Мін'юсту
18:25
Підсанкційні російські олігархи Фрідман й Авен назвали помилкою свої мільярдні інвестиції на Заході
18:24
Арестович зібрався в президенти, якщо будуть вибори
Усі новини...
Реклама: