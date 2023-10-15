У Секторі Гази заблоковані майже 260 українців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Секторі Гази перебувають майже 260 українців, дипломати працюють разом із партнерами задля їхньої евакуації.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Українські дипломати, розвідка, сили безпеки продовжують працювати для допомоги нашим громадянам, які опинились на Близькому Сході – в Ізраїлі та на території Сектора Гази.

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Триває евакуація українців з Ізраїлю. Вже більше 200 людей вивезли до Румунії – в основному, жінки та діти, готуються нові рейси.

Відомо про майже 260 наших людей, які зараз знаходяться в Секторі Гази. Наразі виїзд звідти заблокований для громадян всіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян".

Деталі: Зеленський запевнив, що українські дипломати готові допомогти кожному громадянину, який цього потребує.

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"Тому ще раз звертаюся до всіх українців і українок, які можуть перебувати за кордоном, потребувати допомоги: в будь-який час, будь-яким способом звертайтесь до наших дипломатичних представництв за кордоном", – сказав президент.

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