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Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів

Євген КізіловПонеділок, 16 жовтня 2023, 21:27
Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів
російські винищувачі, ілюстративне фото Getty Images

У понеділок ввечері п'ять винищувачів російських військ випустили авіабомби по Херсонщині.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

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Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо: 13 жовтня росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні.

Теми: Херсонська областьвинищувачіобстрілРосія
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