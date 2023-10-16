Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів

У понеділок ввечері п'ять винищувачів російських військ випустили авіабомби по Херсонщині.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

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Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо: 13 жовтня росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні.