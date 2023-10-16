Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів

Євген КізіловПонеділок, 16 жовтня 2023, 21:27
Росіяни атакували Херсонщину з п’яти винищувачів
російські винищувачі, ілюстративне фото Getty Images

У понеділок ввечері п'ять винищувачів російських військ випустили авіабомби по Херсонщині.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

Реклама:

Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо: 13 жовтня росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні.

Теми: Херсонська областьвинищувачіобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"

Сили оборони просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини – аналітики

Ізраїльські війська і танки увійшли в Сектор Гази – NYT

Розвідка: РФ підготувала інформатаку проти Умєрова

Новий прем'єр Словаччини Фіцо назвав Україну "найбільш корумпованою у світі"

"Жучок" в кортеж Дуди могли встановити спецслужби Росії – ЗМІ

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни обстрілюють Херсон: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач
Росія скинула 13 КАБів на Херсонщину, енергетики ліквідовують наслідки
Ворог вночі атакував Херсонщину, є постраждалий
Останні новини
10:43
Грузія повернула додому громадянина, викраденого військовими РФ біля окупованих територій
10:30
відеоУ Казахстані стався вибух у шахті: загинув 21 гірник, ще десятки під землею
10:18
Вчені виявили, що сперматозоїди вміють порушувати один з головних законів фізики
10:08
Через негоду без світла залишились абоненти в низці областей
09:47
відеоІзраїль заявив про знищення командира повітряних сил ХАМАС
09:35
Гренландія вперше не переводить годинник на зимовий час разом з Данією
09:27
оновлено від 07:38Вночі над Дніпропетровщиною збили три "Іскандери"
09:14
В Ісландії за останні кілька днів зафіксували понад 5000 дрібних землетрусів
09:02
В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку
08:39
відеоУ Білорусі принесли під кордон з Латвією "людей без ознак життя" – прикордонники країни
Усі новини...
Реклама: