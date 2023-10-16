Россияне атаковали Херсонщину с пяти истребителей

В понедельник вечером пять истребителей российских войск выпустили авиабомбы по Херсонщине.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По предварительной информации, выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района.

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Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Напомним: 13 октября россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице.