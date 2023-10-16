Путін у розмові з Нетаньягу заявив про готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін провів першу, від початку нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу та заявив про недопущення подальшої ескалації" між Ізраїлем і бойовиками "Хамасу".

Джерело: російські ЗМІ

Деталі: Путін заявив про кроки РФ для "сприяння нормалізації ситуації і недопущення подальшої ескалації" між Ізраїлем і бойовиками "Хамасу".

Реклама:

Також у пресслужбі Кремля повідомляють, що Путін проінформував про кроки, яких вживає Росія для сприяння нормалізації ситуації, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа.

Путін підтвердив принципову готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту.

Раніше російський президент провів телефонні розмови з лідерами Ірану, Єгипту, Сирії та Палестинської автономії.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому, як повідомляється, Путін висловив співчуття рідним загиблих ізраїльтян, засуджуючи "будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення, зокрема жінки та діти".

Пресслужба Нетаньягу наразі про цю розмову не повідомляла.

Передісторія: