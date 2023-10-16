Путін у розмові з Нетаньягу заявив про готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту
Президент держави-агресора РФ Володимир Путін провів першу, від початку нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу та заявив про недопущення подальшої ескалації" між Ізраїлем і бойовиками "Хамасу".
Джерело: російські ЗМІ
Деталі: Путін заявив про кроки РФ для "сприяння нормалізації ситуації і недопущення подальшої ескалації" між Ізраїлем і бойовиками "Хамасу".
Також у пресслужбі Кремля повідомляють, що Путін проінформував про кроки, яких вживає Росія для сприяння нормалізації ситуації, недопущення подальшої ескалації насильства та запобігання гуманітарній катастрофі в секторі Газа.
Путін підтвердив принципову готовність Росії працювати в інтересах припинення конфлікту.
Раніше російський президент провів телефонні розмови з лідерами Ірану, Єгипту, Сирії та Палестинської автономії.
При цьому, як повідомляється, Путін висловив співчуття рідним загиблих ізраїльтян, засуджуючи "будь-які дії, жертвами яких стає цивільне населення, зокрема жінки та діти".
Пресслужба Нетаньягу наразі про цю розмову не повідомляла.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.
- 15 жовтня видання Wall Street Journal повідомляло, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати "тепле спілкування" з російським диктатором Володимиром Путіним, але тепер цьому прийшов кінець.