Путин в разговоре с Нетаньяху заявил о готовности России работать в интересах прекращения конфликта
Президент государства-агрессора РФ Владимир Путин провел первый, с начала нападения боевиков ХАМАС на Израиль, телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху и заявил о недопущении дальнейшей эскалации между Израилем и боевиками "Хамаса".
Источник: российские СМИ
Детали: Путин заявил о шагах РФ по "содействию нормализации ситуации и недопущению дальнейшей эскалации" между Израилем и боевиками "Хамаса".
Также в пресс-службе Кремля сообщают, что Путин проинформировал о шагах, предпринимаемых Россией для содействия нормализации ситуации, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Путин подтвердил принципиальную готовность России работать в интересах прекращения конфликта.
Ранее президент провел телефонные разговоры с лидерами Ирана, Египта, Сирии и Палестинской автономии.
При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
Прессслужба Нетаньяху пока об этом разговоре не сообщала.
Предыстория:
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО объединиться для борьбы с терроризмом и отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.
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15 октября издание Wall Street Journal сообщало, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с российским диктатором Владимиром Путиным, но теперь этому пришел конец.