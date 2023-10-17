Байден відвідає Ізраїль у середу
Вівторок, 17 жовтня 2023, 03:14
Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня.
Джерело: CNN, заява прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр
Деталі: Про візит Байдена повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен рано вранці у вівторок в Ізраїлі.
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Жан-П’єр додала, що президент Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків.
Потім, за словами речниці Білого дому, президент Байден вирушить до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту та президентом Палестинської автономії.
Байден повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення, і обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.
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Передісторія:
- 16 жовтня стало відомо, що у Білому домі не виключають, що американські військові будуть залучені для звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.
- Цього ж дня з'явилася інформація, що Збройні сили США відібрали близько 2000 військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання для підтримки Ізраїлю.
- Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.