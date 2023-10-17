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Байден відвідає Ізраїль у середу

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 03:14
Байден відвідає Ізраїль у середу

Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня.

Джерело: CNN, заява прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: Про візит Байдена повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен рано вранці у вівторок в Ізраїлі.

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Жан-П’єр додала, що президент Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків. 

Потім, за словами речниці Білого дому, президент Байден вирушить до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту та президентом Палестинської автономії. 

Байден повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення, і обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.

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Теми: ІзраїльБайден
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