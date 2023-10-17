Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден посетит Израиль в среду

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 03:14
Байден посетит Израиль в среду

Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября.

Источник: CNNзаявление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер

Детали: О визите Байдена сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник в Израиле.

Реклама:

Жан-Пьер добавила, что президент Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов. 

Затем, по словам пресс-секретаря Белого дома, президент Байден отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии. 

Байден повторит, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение, и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ИзраильБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Израиль
Израильские военные уничтожили руководителя ХАМАС, который отвечал за заключенных
ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницей
Германия призвала Израиль "придерживаться определенных правил и рамок"
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: