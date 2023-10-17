Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября.

Источник: CNN, заявление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер

Детали: О визите Байдена сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник в Израиле.

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Жан-Пьер добавила, что президент Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.

Затем, по словам пресс-секретаря Белого дома, президент Байден отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.

Байден повторит, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение, и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.

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