Байден посетит Израиль в среду
Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду 18 октября.
Источник: CNN, заявление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер
Детали: О визите Байдена сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник в Израиле.
Жан-Пьер добавила, что президент Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.
Затем, по словам пресс-секретаря Белого дома, президент Байден отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта и президентом Палестинской автономии.
Байден повторит, что ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение, и обсудит гуманитарные потребности гражданского населения в Газе.
Предыстория:
- Вооруженные силы США отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию для поддержки Израиля.
- Кроме того, по данным СМИ, президент США Джо Байден может в ближайшее время совершить визит в Израиль.
- Также Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.