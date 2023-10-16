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РФ вела штурмові дії на Авдіївському напрямку за підтримки авіації – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 жовтня 2023, 19:11
РФ вела штурмові дії на Авдіївському напрямку за підтримки авіації – Генштаб
ілюстративне фото - генштаб зсу

Російські війська вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області,  Сили оборони відбили 7 атак противника.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

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Деталі: На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 4 атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

3 атаки противника українські воїни відбили на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Андріївка.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак противника.

ВІДЕО ДНЯ

Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Дослівно: "Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб противника".

Теми: АвдіївкаГенштабвійна
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