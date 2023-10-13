Біля Авдіївки дуже гаряче: тривають бої, росіяни лізуть, як таргани, їх дуже багато − начальник МВА

В місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі марафону новин

Пряма мова Барабаша: "Четверту добу тривають бої. Запеклі і дійсно без перерви. І стрілецькі бої, і артилерійські дуелі. (Окупанти − ред.) гатять з усього, що у них є. Активно працює (ворожа − ред.) авіація.

Реклама:

По Авдіївці − ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували − їх дуже багато − сотні обстрілів по позиціях. Десятки за ніч по самому місту. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі − (росіяни − ред.) лізуть, як таргани, дуже багато.

Вчора дуже багато було застосування броньованої техніки, (окупанти − ред.) йшли колонами. Дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак".

Деталі: За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення − зосереджені на ударах з флагнів з півночі та з півдня. Але українські воїни "четверну добу стоять незмінно на свої позиціях, впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани".

ВІДЕО ДНЯ

Голова МВА додав, що окупанти б’ють не тільки по населених пунктах, які безпосередньо на лінії фронту, а й далі − по більш тилових. Зокрема, цієї ночі обстрілювали села Очеретинської громади.

"За минулу добу маємо підтверджені: 1 загиблий, 4 поранені і дві людини під завадами цивільних, але можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл", − заявив Барабаш.

Деталі: Він повідомив, наразі дуже ускладнена логістика в Авдіївку. На період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів харчування.

"Намагаємося тільки забезпечувати евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах. Але у місті в принципі все є − і продукти харчування, і гігієна, і медицина. Є в достатній кількості і з резервом на кілька місяців", − підсумував Барабаш.

Що було раніше: Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що сили оборони продовжують тримати позиції в місті Авдіївка Донецької області.

Знати більше: Росіяни хочуть "закрити" Авдіївку в кільце й відрізати дорогу постачання – "омегівець" Майкл

Передісторія: