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Ізраїльські військові знищили керівника ХАМАС, який відповідав за в'язнів

"Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 06:22
Ізраїльські військові знищили керівника ХАМАС, який відповідав за в'язнів
ФОто ілюстраційне, Majdi Fathi/Global Look Press

Ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа. 

Джерело: спільна заява Армії оборони Ізраїлю (IDF) та Служби безпеки Ізраїлю (ISA) у Telegram

Дослівно: Військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. 

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Мазіні відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

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Теми: ІзраїльСектор Гази
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