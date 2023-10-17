Ізраїльські військові знищили керівника ХАМАС, який відповідав за в'язнів
Вівторок, 17 жовтня 2023, 06:22
Ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в секторі Газа.
Джерело: спільна заява Армії оборони Ізраїлю (IDF) та Служби безпеки Ізраїлю (ISA) у Telegram
Дослівно: Військові вбили Усаму Мазіні, голову шури (ради) терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.
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Мазіні відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден заявив про те, що терористичне угруповання ХАМАС, яке 7 жовтня атакувало Ізраїль, має бути знищене.
- Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що ХАМАС потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази.
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