Израильские военные уничтожили руководителя ХАМАС, который отвечал за заключенных
Вторник, 17 октября 2023, 06:22
Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.
Источник: совместное заявление Армии обороны Израиля (IDF) и Службы безопасности Израиля (ISA) в Telegram
Дословно: военные убили Усаму Мазини, председателя шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.
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Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден заявил о том, что террористическая группировка ХАМАС, которая 7 октября атаковала Израиль, должна быть уничтожена.
- Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа.
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