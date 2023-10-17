Израильские военные уничтожили руководителя ХАМАС, который отвечал за заключенных

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

Источник: совместное заявление Армии обороны Израиля (IDF) и Службы безопасности Израиля (ISA) в Telegram

Дословно: военные убили Усаму Мазини, председателя шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

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Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Предыстория:

Президент США Джо Байден заявил о том, что террористическая группировка ХАМАС, которая 7 октября атаковала Израиль, должна быть уничтожена.

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что ХАМАС потенциально готов освободить почти 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа.