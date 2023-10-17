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Израильские военные уничтожили руководителя ХАМАС, который отвечал за заключенных

"Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 06:22
Израильские военные уничтожили руководителя ХАМАС, который отвечал за заключенных
ФОТО ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ, Majdi Fathi/Global Look Press

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа. 

Источник: совместное заявление Армии обороны Израиля (IDF) и Службы безопасности Израиля (ISA) в Telegram

Дословно: военные убили Усаму Мазини, председателя шуры (совета) террористической организации ХАМАС в секторе Газа. 

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Мазини отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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