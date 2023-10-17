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Захисники за добу знищили 800 окупантів і 26 артсистем

Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 08:20
Захисники за добу знищили 800 окупантів і 26 артсистем
Українські воїни б'ють ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 800 окупантів, 26 ворожих артсистем та 14 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,
  • танків − 4 979 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,
  • артилерійських систем − 6936 (+26) од,
  • РСЗВ − 814 (+0) од,
  • засобів ППО − 547 (+0) од,
  • літаків − 318 (+0) од,
  • гелікоптерів − 317 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,
  • крилатих ракет − 1 533 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,
  • спеціальної техніки − 982 (+1) од.

Дані уточнюються.

Передісторія:

  • Раніше Генштаб повідомив, що уночі 17 жовтня підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти росіян на посадкових майданчиках поблизу окупованих Бердянська та Луганська. 

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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