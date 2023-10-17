Захисники за добу знищили 800 окупантів і 26 артсистем
Вівторок, 17 жовтня 2023, 08:20
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 800 окупантів, 26 ворожих артсистем та 14 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 289 430 (+800) осіб,
- танків − 4 979 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 9 405 (+20) од,
- артилерійських систем − 6936 (+26) од,
- РСЗВ − 814 (+0) од,
- засобів ППО − 547 (+0) од,
- літаків − 318 (+0) од,
- гелікоптерів − 317 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 291 (+11) од,
- крилатих ракет − 1 533 (+2) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 9 293 (+22) од,
- спеціальної техніки − 982 (+1) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Раніше Генштаб повідомив, що уночі 17 жовтня підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти росіян на посадкових майданчиках поблизу окупованих Бердянська та Луганська.
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