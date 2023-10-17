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Защитники за сутки уничтожили 800 оккупантов и 26 артсистем

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 08:20
Защитники за сутки уничтожили 800 оккупантов и 26 артсистем
Украинские воины бьют врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 800 оккупантов, 26 вражеских артсистем и 14 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 289 430 (+800) человек,
  • танков − 4 979 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 405 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 6936 (+26) ед,
  • РСЗО − 814 (+0) ед,
  • средств ПВО − 547 (+0) ед,
  • самолетов − 318 (+0) ед,
  • вертолетов − 317 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 291 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 1 533 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 293 (+22) ед,
  • специальной техники − 982 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

  • Ранее Генштаб сообщил, что ночью 17 октября подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета россиян на посадочных площадках вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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