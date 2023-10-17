Защитники за сутки уничтожили 800 оккупантов и 26 артсистем

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 800 оккупантов, 26 вражеских артсистем и 14 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 289 430 (+800) человек,

танков − 4 979 (+14) ед,

боевых бронированных машин − 9 405 (+20) ед,

артиллерийских систем − 6936 (+26) ед,

РСЗО − 814 (+0) ед,

средств ПВО − 547 (+0) ед,

самолетов − 318 (+0) ед,

вертолетов − 317 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 291 (+11) ед,

крылатых ракет − 1 533 (+2) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 9 293 (+22) ед,

специальной техники − 982 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

Ранее Генштаб сообщил, что ночью 17 октября подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета россиян на посадочных площадках вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.