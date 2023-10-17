Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти

"Українська правда", Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 06:52
ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти. 

Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: У заяві йдеться, що удари були успішними. 

Реклама:

Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.

Доповнено: Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Передісторія:

Теми: окупаціяБердянськЛуганськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами, всі дрони і Х-59 збили
У Херсоні зранку пролунали вибухи, вночі бомби летіли на Берислав і Веселе
На Одещині уламки "Шахедів" пошкодили школу вітрильного спорту і плавзасоби
Росіяни вночі влучили у гуртожиток в центрі Слов’янська
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: