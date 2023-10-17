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ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти

"Українська правда", Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 06:52
ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти. 

Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook 

Деталі: У заяві йдеться, що удари були успішними. 

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Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.

Доповнено: Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Передісторія:

Теми: окупаціяБердянськЛуганськ
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