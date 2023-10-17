ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: У заяві йдеться, що удари були успішними.
Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023ВІДЕО ДНЯ
Доповнено: Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.
Передісторія:
- У лютому захисники України влучили у військове летовище в окупованому російською армією Бердянську Запорізької області, тоді знищили 100 окупантів.
- 21 серпня в окупованому Бердянську повідомляли про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.