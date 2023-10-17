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На Одещині уламки "Шахедів" пошкодили школу вітрильного спорту і плавзасоби

Ірина БалачукВівторок, 17 жовтня 2023, 08:59
На Одещині уламки Шахедів пошкодили школу вітрильного спорту і плавзасоби
Пожежник. Фото ілюстративне з Facebook ДСНС

Уламки збитих "Шахедів" упали в районі яхт-клубу в Одесі, пошкодивши школу вітрильного спорту та цивільні плавзасоби.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Наші сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих "Шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що загиблих та постраждалих немає.

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Теми: Одесабезпілотникивійна
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