На Одещині уламки "Шахедів" пошкодили школу вітрильного спорту і плавзасоби

Уламки збитих "Шахедів" упали в районі яхт-клубу в Одесі, пошкодивши школу вітрильного спорту та цивільні плавзасоби.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова Кіпера: "Наші сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих "Шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що загиблих та постраждалих немає.

Передісторія:

Уночі 17 жовтня російські загарбники знову атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетами С-300 та 6 "Шахедами", ракету Х-59 та усі безпілотники вдалося збити.