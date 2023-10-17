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В Одесской области обломки "Шахедов" повредили школу парусного спорта и плавсредства

Ирина БалачукВторник, 17 октября 2023, 08:59
В Одесской области обломки Шахедов повредили школу парусного спорта и плавсредства
Пожарный. Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

Обломки сбитых "Шахедов" упали в районе яхт-клуба в Одессе, повредив школу парусного спорта и гражданские плавсредства.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Кипера: "Наши силы ПВО уничтожили 6 ударных беспилотников. В Одессе обломки сбитых "Шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждено частное имущество: школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств".

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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

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Темы: Одессабеспилотникивойна
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