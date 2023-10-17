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Удар по гуртожитку в Слов’янську: під завалами шукають двох людей

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 11:38
Удар по гуртожитку в Слов’янську: під завалами шукають двох людей
фото дснс

Під завалами гуртожитку, який частково зруйнований внаслідок нічного обстрілу центру Слов’янська, за попередньою інформацією, перебувають двоє людей.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку. За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи".

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Деталі: На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

 
фото ДСНС

Передісторія: 

  • Зранку 17 жовтня очільник Слов’янської МВА Вадим Лях повідомив про нічний обстріл центру Слов’янська на Донеччині, внаслідок чого була пошкоджена будівля гуртожитку. 
  • За його словами, постраждалих не було.

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Теми: Слов'янськобстрілжертвиДСНС
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