Удар по гуртожитку в Слов’янську: під завалами шукають двох людей

Під завалами гуртожитку, який частково зруйнований внаслідок нічного обстрілу центру Слов’янська, за попередньою інформацією, перебувають двоє людей.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку. За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи".

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Деталі: На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

фото ДСНС

Передісторія:

Зранку 17 жовтня очільник Слов’янської МВА Вадим Лях повідомив про нічний обстріл центру Слов’янська на Донеччині, внаслідок чого була пошкоджена будівля гуртожитку.

За його словами, постраждалих не було.