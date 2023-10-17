Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек
Вторник, 17 октября 2023, 11:38
Под завалами общежития, которое частично разрушено в результате ночного обстрела центра Славянска, по предварительной информации, находятся два человека.
Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития.
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По предварительной информации, под завалами находятся два человека".
Детали: На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 17 октября глава Славянской МВА Вадим Лях сообщил о ночном обстреле центра Славянска Донецкой области, в результате чего было повреждено здание общежития.
- По его словам, пострадавших не было.