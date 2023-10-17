Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек

Под завалами общежития, которое частично разрушено в результате ночного обстрела центра Славянска, по предварительной информации, находятся два человека.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития.

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По предварительной информации, под завалами находятся два человека".

Детали: На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

ФОТО ГСЧС

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