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Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 октября 2023, 11:38
Удар по общежитию в Славянске: под завалами ищут двух человек
фото ГСЧС

Под завалами общежития, которое частично разрушено в результате ночного обстрела центра Славянска, по предварительной информации, находятся два человека.

Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В результате обстрела разрушениям подверглось 5-этажное здание общежития.

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По предварительной информации, под завалами находятся два человека".

Детали: На месте происшествия работают спасатели Донецкой области и сводный отряд ГСЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

 
ФОТО ГСЧС

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 17 октября глава Славянской МВА Вадим Лях сообщил о ночном обстреле центра Славянска Донецкой области, в результате чего было повреждено здание общежития. 
  • По его словам, пострадавших не было.

Темы: СлавянскобстрелжертвыГСЧС
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