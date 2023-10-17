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У Повітряних силах пояснили, чим важливі удари по аеродромах Луганська і Бердянська

Валентина РоманенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 12:18
У Повітряних силах пояснили, чим важливі удари по аеродромах Луганська і Бердянська
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Ураження аеродромів російських сил важливе для України, оскільки там базуються вертольоти, які працюють близько до лінії фронту, і можуть вражати військову техніку Сил оборони.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Ігнат прокоментував дані Страткому та Генштабу про удар Сил оборони по аеродромах військ РФ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.

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Речник ПС пояснив, що не володіє інформацією, що, як і чим було ймовірно уражено на аеродромах, але пояснив, що загалом ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує – Ка-52, Мі-24 – це безумовно добре для української сторони. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті і на передній лінії.

Пряма мова: "Ворог намагається вертольоти тримати ближче до лінії бойового зіткнення, як це було у Чорнобаївці. І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту… На жаль, в окупантів вертолітна техніка більш сучасна, більш сучасне озброєння. Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас".

Теми: окупаціяБердянськЛуганськПовітряні сили ЗСУ
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