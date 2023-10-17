В Воздушных силах объяснили, чем важны удары по аэродромам Луганска и Бердянска

Нанесение ударов по аэродромам российских сил важно для Украины, поскольку там базируются вертолеты, которые работают близко к линии фронта, и могут поражать военную технику Сил обороны.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода"

Детали: Игнат прокомментировал данные Страткома и Генштаба об ударе Сил обороны по аэродромам войск РФ вблизи оккупированных Луганска и Бердянска.

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Спикер ВС пояснил, что не владеет информацией, что, как и чем было вероятно поражено на аэродромах, но пояснил, что в целом поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует - Ка-52, Ми-24 - это безусловно хорошо для украинской стороны. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии.

Прямая речь: "Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого соприкосновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта... К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно собственно в 10+ километрах от линии боевого соприкосновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас".