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Росіяни знову запускають фейкове радіомовлення на Харківщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 жовтня 2023, 15:35
Росіяни знову запускають фейкове радіомовлення на Харківщині – ОВА
Ілюстративне фото з Depositphotos

Російські окупанти знову намагаються поширювати фейкове радіомовлення на Харківщині. 

Джерело: пресслужба Харківської ОВА 

Дослівно: "У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".

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Деталі: В ОВА наголосили, що це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини. 

В ОВА закликали "слухати лише перевірену інформацію" та опублікували  рекомендований список частот: Балаклія – 104,9 МГц;  Зміїв – 90,8 МГц;  Близнюки – 100,1 МГц;  Барвінкове – 103,4 МГц.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У квітні цього року росіяни також намагались транслювати "Слобожанське FM" у Харківській області, як повідомляла ОВА.

Теми: Харківська областьпропагандаЗМІмедіа
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