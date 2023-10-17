Росіяни знову запускають фейкове радіомовлення на Харківщині – ОВА
Вівторок, 17 жовтня 2023, 15:35
Російські окупанти знову намагаються поширювати фейкове радіомовлення на Харківщині.
Джерело: пресслужба Харківської ОВА
Дослівно: "У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".
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Деталі: В ОВА наголосили, що це не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини.
В ОВА закликали "слухати лише перевірену інформацію" та опублікували рекомендований список частот: Балаклія – 104,9 МГц; Зміїв – 90,8 МГц; Близнюки – 100,1 МГц; Барвінкове – 103,4 МГц.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- У квітні цього року росіяни також намагались транслювати "Слобожанське FM" у Харківській області, як повідомляла ОВА.