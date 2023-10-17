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Россияне снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине – ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 октября 2023, 15:35
Россияне снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине – ОВА
Иллюстративное фото с Depositphotos

Российские оккупанты снова пытаются вести фейковое радиовещание на Харьковщине. 

Источник: пресс-служба Харьковской ОВА 

Дословно: "В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM"

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Детали: В ОВА отметили, что это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины. 

В ОВА призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендованный список частот:  Балаклея - 104,9 МГц; Змиев - 90,8 МГц; Близнюки - 100,1 МГц; Барвенково - 103,4 МГц.

Что предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В апреле этого года россияне также пытались транслировать "Слобожанское FM" в Харьковской области, как сообщала ОВА.

Темы: Харьковская областьпропагандаСМИмедиа
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