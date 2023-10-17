Россияне снова запускают фейковое радиовещание на Харьковщине – ОВА

Российские оккупанты снова пытаются вести фейковое радиовещание на Харьковщине.

Источник: пресс-служба Харьковской ОВА

Дословно: "В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM"

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Детали: В ОВА отметили, что это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.

В ОВА призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендованный список частот: Балаклея - 104,9 МГц; Змиев - 90,8 МГц; Близнюки - 100,1 МГц; Барвенково - 103,4 МГц.

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