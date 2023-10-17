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Рада ухвалила закон, який дозволить почати переговори про вступ в ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 15:33
Рада ухвалила закон, який дозволить почати переговори про вступ в ЄС
будівля ВР, фото Getty Images

Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).

Джерело: депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За відповідний проєкт закону №9296-д проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

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"Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – написав депутат.

За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • На початку вересня президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема, про закон про PEP.
  • Також наприкінці вересня Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.
  • У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікується, що ЄК рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.

Теми: Верховна РадаЄСзаконодавствоєвроінтеграція
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