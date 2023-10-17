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Рада приняла закон, который позволит начать переговоры о вступлении в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 15:33
Рада приняла закон, который позволит начать переговоры о вступлении в ЕС
здание ВР, фото Getty Images

Верховная Рада 17 октября проголосовала за закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц или Politically Exposed Persons (PEP).

Источник: депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда"

Детали: За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.

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"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.

По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.

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Напомним:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности, о законе о PEP.
  • Также в конце сентября Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.
  • В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что ЕК рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.

Темы: Верховная РадаЕСзаконодательствоевроинтеграция
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