Рада приняла закон, который позволит начать переговоры о вступлении в ЕС
Верховная Рада 17 октября проголосовала за закон об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц или Politically Exposed Persons (PEP).
Источник: депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда"
Детали: За соответствующий проект закона проголосовало 276 нардепов, против не было ни одного голоса.
"Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", – написал депутат.
По его словам, редакция документа соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, что будет засчитано как выполнение требований МВФ.
"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", – добавил Железняк.
Напомним:
- В начале сентября президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув в частности, о законе о PEP.
- Также в конце сентября Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.
- В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что ЕК рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Детали читайте в статье 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.