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Вперше за 2 тижні у Києві оголошували повітряну тривогу

Євген КізіловВівторок, 17 жовтня 2023, 17:26
Вперше за 2 тижні у Києві оголошували повітряну тривогу
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

У столиці України вперше за 15 днів оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн-мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 16:12 тривога почала лунати у Києві, потім - у Київській області і ще кількох регіонах України.

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При цьому Повітряні сили повідомили, що в областях, де оголошена тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння.

Станом на 16:40 мапа тривог виглядала так:

 

О 17:22 повітряну тривогу в столиці скасували. Вона тривала 1 годину 10 хвилин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Востаннє у Києві повітряну тривогу оголошували вночі 2 жовтня через ракетну небезпеку.

Теми: повітряна тривогаКиїв
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