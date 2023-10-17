Вперше за 2 тижні у Києві оголошували повітряну тривогу

У столиці України вперше за 15 днів оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн-мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: О 16:12 тривога почала лунати у Києві, потім - у Київській області і ще кількох регіонах України.

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При цьому Повітряні сили повідомили, що в областях, де оголошена тривога, існує загроза застосування балістичного озброєння.

Станом на 16:40 мапа тривог виглядала так:

О 17:22 повітряну тривогу в столиці скасували. Вона тривала 1 годину 10 хвилин.

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Нагадаємо: Востаннє у Києві повітряну тривогу оголошували вночі 2 жовтня через ракетну небезпеку.