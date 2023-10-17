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Впервые за 2 недели в Киеве объявляли воздушную тревогу

Евгений КизиловВторник, 17 октября 2023, 17:26
Впервые за 2 недели в Киеве объявляли воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

В столице Украины впервые за 15 дней объявляли воздушную тревогу.

Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 16:12 тревога начала звучать в Киеве, потом - в Киевской области и еще нескольких регионах Украины.

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При этом Воздушные силы сообщили, что в областях, где объявлена тревога, существует угроза применения баллистического оружия.

По состоянию на 16:40 карта тревог выглядела так:

 

В 17:22 воздушную тревогу в столице отменили. Она длилась 1 час 10 минут.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Последний раз в Киеве воздушную тревогу объявляли ночью 2 октября из-за ракетной опасности.

Темы: воздушная тревогаКиев
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