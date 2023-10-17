Впервые за 2 недели в Киеве объявляли воздушную тревогу
Вторник, 17 октября 2023, 17:26
В столице Украины впервые за 15 дней объявляли воздушную тревогу.
Источник: онлайн-карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 16:12 тревога начала звучать в Киеве, потом - в Киевской области и еще нескольких регионах Украины.
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При этом Воздушные силы сообщили, что в областях, где объявлена тревога, существует угроза применения баллистического оружия.
По состоянию на 16:40 карта тревог выглядела так:
В 17:22 воздушную тревогу в столице отменили. Она длилась 1 час 10 минут.
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Напомним: Последний раз в Киеве воздушную тревогу объявляли ночью 2 октября из-за ракетной опасности.