Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам і заявив, що далекобійні "атакамси себе показали".

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні, опублікованому в соцмережах

Пряма мова: "Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали".

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Що передувало: Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість" далекобійних ракет ATACMS, і Сили оборони України уже використали їх для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.