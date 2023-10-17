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США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 17:05
США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів - ЗМІ
Фото: Getty Images

Сили оборони у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

Джерело: The Wall Street Journal, Politico з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість ракет". Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюється, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

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Медіаплатформа Noelreports у соцмережі Х оприлюднила фото уламків ракет, вказавши, що це, вірогідно, тип "MGM-140A ATACMS Block I, M39 (A1?)"

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Передісторія:

  • Раніше у вівторок Сили спецоперацій України підтвердили ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, в результаті чого знищили дев’ять російських гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку системи протиповітряної оборони та склад боєприпасів.
  • Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.  
  • Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.
  • У вересні, писали ЗМІ, президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією. Офіційно ж про це досі не оголосили.

Теми: УкраїнаСША
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