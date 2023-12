США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів - ЗМІ

Сили оборони у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

Джерело: The Wall Street Journal, Politico з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість ракет". Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюється, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

Реклама:

Медіаплатформа Noelreports у соцмережі Х оприлюднила фото уламків ракет, вказавши, що це, вірогідно, тип "MGM-140A ATACMS Block I, M39 (A1?)"

I think we can confirm the use of ATACMS. This is reportedly debris from Berdyansk.



MGM-140A ATACMS Block I, M39(A1?) pic.twitter.com/hRr1KiYCls