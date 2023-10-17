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Україні вдалося повернути ще одну дитину – омбудсман

Євген КізіловВівторок, 17 жовтня 2023, 21:02
Україні вдалося повернути ще одну дитину – омбудсман
Дитина, яку повернули, фото: Офіс омбудсмана

Офіс омбудсмана та Офіс президента повернули в Україну депортованого Росією хлопчика.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Пряма мова: "Хлопчик вже може обійняти своїх рідних".

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Деталі: За словами Лубінця, технічним супроводом переправлення дитини займалися працівники Офісу омбудсмана, повернення відбулося у рамках роботи Координаційного штабу під керівництвом Офісу президента.

Пряма мова: "Працюємо в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA… Невдовзі очікуємо позитивних результатів!"

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Що передувало: Росія погодилась повернути до України перших чотирьох депортованих українських дітей в рамках процедури за посередництва Катару, яку узгодили після "місяців таємних переговорів" з Москвою та Києвом.

Теми: дітидепортація Росіяомбудсмен
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