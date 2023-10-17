Украине удалось вернуть еще одного ребенка – омбудсмен

Офис омбудсмена и Офис президента вернули в Украину депортированного Россией мальчика.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Прямая речь: "Мальчик уже может обнять своих родных".

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Детали: По словам Лубинца, техническим сопровождением переправки ребенка занимались работники Офиса омбудсмена, возвращение произошло в рамках работы Координационного штаба под руководством Офиса президента.

Прямая речь: "Работаем в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA... Вскоре ожидаем положительных результатов!"

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Что предшествовало: Россия согласилась вернуть в Украину первых четырех депортированных украинских детей в рамках процедуры при посредничестве Катара, которую согласовали после "месяцев тайных переговоров" с Москвой и Киевом.