З Авдіївки евакуювали 13 мешканців
Вівторок, 17 жовтня 2023, 21:05
Рятувальники Донеччини евакуювали 13 цивільних мешканців прифронтової Авдіївки.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "У місті досі лишаються цивільні мешканці, які ще не наважились покинути рідні домівки. Щодня армія Росії знищує Авдіївку, обстрілюючи мирних громадян з артилерії та активно використовуючи авіацію.
Реклама:
Наші рятувальники, попри загрозу для власного життя, допомагають населенню під час евакуації".
Деталі: У відомстві закликали громадян евакуюватися з-під обстрілів.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили 10 атак.