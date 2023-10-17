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З Авдіївки евакуювали 13 мешканців

Тетяна ОлійникВівторок, 17 жовтня 2023, 21:05
З Авдіївки евакуювали 13 мешканців
Скриншот із відео ДСНС

Рятувальники Донеччини евакуювали 13 цивільних мешканців прифронтової Авдіївки.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У місті досі лишаються цивільні мешканці, які ще не наважились покинути рідні домівки. Щодня армія Росії знищує Авдіївку, обстрілюючи мирних громадян з артилерії та активно використовуючи авіацію.

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Наші рятувальники, попри загрозу для власного життя, допомагають населенню під час евакуації".

Деталі: У відомстві закликали громадян евакуюватися з-під обстрілів.

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  • 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагаються оточити Авдіївку, за добу ЗСУ відбили 10 атак.

Теми: Авдіївкаевакуація
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