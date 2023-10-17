Из Авдеевки эвакуировали 13 жителей

Спасатели Донбасса эвакуировали 13 гражданских жителей прифронтовой Авдеевки.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В городе до сих пор остаются гражданские жители, которые еще не решились покинуть родные дома. Ежедневно армия России уничтожает Авдеевку, обстреливая мирных граждан из артиллерии и активно используя авиацию".

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Наши спасатели, несмотря на угрозу собственной жизни, помогают населению во время эвакуации".

Детали: В ведомстве призвали граждан эвакуироваться из-под обстрелов.

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