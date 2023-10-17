Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS

Білий дім у вівторок увечері офіційно підтвердив, що Україна нещодавно отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів.

Джерело: коментар представниці Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів

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"Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – додала Вотсон.

Вона не уточнила, скільки саме ракет і коли Сполучені Штати передали Україні – як і їхнє застосування по аеродромах у тимчасово окупованих Росією Луганську та Бердянську.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок також підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

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Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.

Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

За даними Politico, остаточно рішення про надання ATACMS Білий дім ухвалив наприкінці серпня. А 21 вересня під час зустрічі в Білому домі Джо Байден поінформував про нього Володимира Зеленського.

Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".