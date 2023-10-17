Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 22:14
Білий дім офіційно підтвердив надання Україні ATACMS
ПУСК РАКЕТИ ATACMS. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Білий дім у вівторок увечері офіційно підтвердив, що Україна нещодавно отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів.

Джерело: коментар представниці Ради національної безпеки США Едріен Вотсон, який цитує "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів

Реклама:

"Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – додала Вотсон.

Вона не уточнила, скільки саме ракет і коли Сполучені Штати передали Україні – як і їхнє застосування по аеродромах у тимчасово окупованих Росією Луганську та Бердянську.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок також підтвердив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS.

ВІДЕО ДНЯ

Україна протягом місяців просила у США далекобійні засоби ураження для того, аби бити по цілях російських окупантів у тилу, але у Вашингтоні відмовлялись через побоювання щодо ескалації з боку РФ і нестачі цих ракет для американських військових.  

Велика Британія та Франція, однак, ще влітку надали Києву власні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP, які українські сили ефективно застосовували на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

За даними Politico, остаточно рішення про надання ATACMS Білий дім ухвалив наприкінці серпня. А 21 вересня під час зустрічі в Білому домі Джо Байден поінформував про нього Володимира Зеленського.

Тоді ж США оголосили про пакет військової допомоги Україні, де далекобійні ракети фігурували як "касетні боєприпаси".

Теми: допомога УкраїніСШАATACMSзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

відеоНапередодні бою з Усиком Ф'юрі ледь не програв ексчемпіону UFC

Усі новини...
Орбан назвав війну проти України "воєнною операцією", коли говорив з Путіним
Залужний показав відео запуску ATACMS
Російські війська вели безуспішні атаки на 6 напрямках фронту – Генштаб
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
19:09
Росіяни вели безуспішні штурмові дії на кількох напрямках – Генштаб
19:03
На Мальті обговорили проведення установчого Глобального саміту миру
18:46
США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході
18:31
У РФ пригрозили конфіскувати активи ЄС, якщо заморожені кошти передадуть Україні
18:18
відеоУ російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
18:08
відеоНафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
17:53
В Україні вже створено 70 індустріальних парків – Шмигаль
17:45
Росіяни атакували Херсон з артилерії, є постраждалі
17:29
Греція думає створити морський гуманітарний коридор для Гази – ЗМІ
17:24
Умєров із Наєвим обговорили готовність дати відсіч ворогам із півночі
Усі новини...
Реклама: