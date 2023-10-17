Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

Белый дом во вторник вечером официально подтвердил, что Украина недавно получила дальнобойные ракеты ATACMS в модификации, которая имеет дальность 165 километров.

Источник: комментарий представительницы Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров

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"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – добавила Уотсон.

Она не уточнила, сколько именно ракет и когда Соединенные Штаты передали Украине – как и их применение по аэродромам во временно оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

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Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и нехватки этих ракет для американских военных.

Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

По данным Politico, окончательно решение о предоставлении ATACMS Белый дом принял в конце августа. А 21 сентября во время встречи в Белом доме Джо Байден проинформировал о нем Владимира Зеленского.

Тогда же США объявили о пакете военной помощи Украине, где дальнобойные ракеты фигурировали как "кассетные боеприпасы".