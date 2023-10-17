Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 17 октября 2023, 22:14
Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS
ПУСК РАКЕТЫ ATACMS. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Белый дом во вторник вечером официально подтвердил, что Украина недавно получила дальнобойные ракеты ATACMS в модификации, которая имеет дальность 165 километров.

Источник: комментарий представительницы Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон, который цитирует "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров

Реклама:

"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – добавила Уотсон.

Она не уточнила, сколько именно ракет и когда Соединенные Штаты передали Украине – как и их применение по аэродромам во временно оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

ВИДЕО ДНЯ

Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и нехватки этих ракет для американских военных.

Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

По данным Politico, окончательно решение о предоставлении ATACMS Белый дом принял в конце августа. А 21 сентября во время встречи в Белом доме Джо Байден проинформировал о нем Владимира Зеленского.

Тогда же США объявили о пакете военной помощи Украине, где дальнобойные ракеты фигурировали как "кассетные боеприпасы".

Темы: помощь УкраинеСШАATACMSоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Орбан назвал войну против Украины "военной операцией", когда говорил с Путиным
Залужный показал видео запуска ATACMS
Российские войска вели безуспешные атаки на 6 направлениях фронта – Генштаб
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
Последние новости
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
Все новости...
Реклама: