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Йорданія скасувала саміт за участю Байдена

Середа, 18 жовтня 2023, 01:26
Йорданія скасувала саміт за участю Байдена
Байден, фото: ОП

Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.

Джерело: міністр закордонних справ Йорданії в ефірі телеканалу Al Jazeera, цитує CNN

Пряма мова: "Зараз немає сенсу робити щось, окрім як зупинити цю війну".

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"Ні для кого немає ніякої користі від проведення саміту в цей час".

Деталі: Байден мав відвідати Амман, Йорданія, в середу після візиту до Тель-Авіва, який він здійснив напередодні. Представник Білого дому заявив, що Байден не поїде до Йорданії.

Діна Кавар, посол Йорданії в США, також повідомила CNN, що саміт скасовано.

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Що передувало: Палестинські офіційні особи звинуватили Ізраїль у вибуху в лікарні, в той час як ізраїльські офіційні особи стверджують, що винна ракета, випущена Ісламським джихадом.

Теми: БайденБлизький Схід
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