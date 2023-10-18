Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Йорданія скасувала саміт за участю Байдена

Середа, 18 жовтня 2023, 01:26
Йорданія скасувала саміт за участю Байдена
Байден, фото: ОП

Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.

Джерело: міністр закордонних справ Йорданії в ефірі телеканалу Al Jazeera, цитує CNN

Пряма мова: "Зараз немає сенсу робити щось, окрім як зупинити цю війну".

Реклама:

"Ні для кого немає ніякої користі від проведення саміту в цей час".

Деталі: Байден мав відвідати Амман, Йорданія, в середу після візиту до Тель-Авіва, який він здійснив напередодні. Представник Білого дому заявив, що Байден не поїде до Йорданії.

Діна Кавар, посол Йорданії в США, також повідомила CNN, що саміт скасовано.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Палестинські офіційні особи звинуватили Ізраїль у вибуху в лікарні, в той час як ізраїльські офіційні особи стверджують, що винна ракета, випущена Ісламським джихадом.

Теми: БайденБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Байден
Білий дім підтвердив, що Байден відклав візит у Йорданію
Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Байден відвідає Ізраїль у середу
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: