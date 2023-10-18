Йорданія скасувала саміт за участю Байдена
Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей.
Джерело: міністр закордонних справ Йорданії в ефірі телеканалу Al Jazeera, цитує CNN
Пряма мова: "Зараз немає сенсу робити щось, окрім як зупинити цю війну".
"Ні для кого немає ніякої користі від проведення саміту в цей час".
Деталі: Байден мав відвідати Амман, Йорданія, в середу після візиту до Тель-Авіва, який він здійснив напередодні. Представник Білого дому заявив, що Байден не поїде до Йорданії.
Діна Кавар, посол Йорданії в США, також повідомила CNN, що саміт скасовано.
Що передувало: Палестинські офіційні особи звинуватили Ізраїль у вибуху в лікарні, в той час як ізраїльські офіційні особи стверджують, що винна ракета, випущена Ісламським джихадом.