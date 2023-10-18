Иордания отменила саммит с участием Байдена

Иордания отменила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни людей.

Источник: министр иностранных дел Иордании в эфире телеканала Al Jazeera, цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас нет смысла делать что-то, кроме как остановить эту войну".

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"Ни для кого нет никакой пользы от проведения саммита в это время".

Детали: Байден должен был посетить Амман, Иордания, в среду после визита в Тель-Авив, который он совершил накануне. Представитель Белого дома заявил, что Байден не поедет в Иорданию.

Дина Кавар, посол Иордании в США, также сообщила CNN, что саммит отменен.

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Что предшествовало: Палестинские официальные лица обвинили Израиль во взрыве в больнице, в то время как израильские официальные лица утверждают, что виновата ракета, выпущенная Исламским джихадом.