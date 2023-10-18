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Білий дім підтвердив, що Байден відклав візит до Йорданії

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 02:32
Білий дім підтвердив, що Байден відклав візит до Йорданії
Байден, фото: AFP

Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.

Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційного представника Білого дому, ВВС

Дослівно: "Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі".

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Деталі: Зазначається, що президент США висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території сектору Гази. Байден також побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Глава Білого дому сподівається на особисту консультацію з арабськими лідерами найближчим часом, зауважили в адміністрації США.

Він також погодився продовжувати регулярні й безпосередні контакти з кожним із них упродовж наступних днів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей

Теми: БайденБлизький Схід
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