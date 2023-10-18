Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім підтвердив, що Байден відклав візит до Йорданії

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 02:32
Білий дім підтвердив, що Байден відклав візит до Йорданії
Байден, фото: AFP

Президент США Джо Байден відклав візит до Йорданії, де мав зустрітися з королем цієї країни, главою Палестинської автономії та лідером Єгипту.

Джерело: Укрінформ із посиланням на офіційного представника Білого дому, ВВС

Дослівно: "Після консультації з королем Йорданії Абдаллою II, а також з огляду на жалобу, оголошену президентом Палестинської автономії Аббасом, президент Байден відкладе свою поїздку до Йорданії та заплановану зустріч із цими двома лідерами та президентом Єгипту Сісі".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що президент США висловив глибокі співчуття з приводу невинних жертв вибуху в госпіталі на території сектору Гази. Байден також побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Глава Білого дому сподівається на особисту консультацію з арабськими лідерами найближчим часом, зауважили в адміністрації США.

Він також погодився продовжувати регулярні й безпосередні контакти з кожним із них упродовж наступних днів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Йорданія скасувала запланований на середу саміт президента США Джо Байдена і лідерів Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії після того, як в результаті вибуху в лікарні в Газі загинули сотні людей

Теми: БайденБлизький Схід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Байден
Йорданія скасувала саміт за участю Байдена
Байден планує просити у Конгресу $100 млрд допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Байден відвідає Ізраїль у середу
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: