Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом подтвердил, что Байден отложил визит в Иорданию

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 02:32
Белый дом подтвердил, что Байден отложил визит в Иорданию
Байден, фото: AFP

Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Источник: Укринформ со ссылкой на официального представителя Белого дома, ВВС

Дословно: "После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта Сиси".

Реклама:

Детали: Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа. Байден также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Белого дома надеется на личную консультацию с арабскими лидерами в ближайшее время, отметили в администрации США.

Он также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Иордания отменила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни людей

Темы: БайденБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Байден
Иордания отменила саммит с участием Байдена
Байден планирует просить у Конгресса $100 млрд помощи Украине и Израилю – СМИ
Байден посетит Израиль в среду
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: