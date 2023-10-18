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Белый дом подтвердил, что Байден отложил визит в Иорданию

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 02:32
Белый дом подтвердил, что Байден отложил визит в Иорданию
Байден, фото: AFP

Президент США Джо Байден отложил визит в Иорданию, где должен был встретиться с королем этой страны, главой Палестинской автономии и лидером Египта.

Источник: Укринформ со ссылкой на официального представителя Белого дома, ВВС

Дословно: "После консультации с королем Иордании Абдаллой II, а также учитывая траур, объявленный президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта Сиси".

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Детали: Отмечается, что президент США выразил глубокие соболезнования по поводу невинных жертв взрыва в госпитале на территории сектора Газа. Байден также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Белого дома надеется на личную консультацию с арабскими лидерами в ближайшее время, отметили в администрации США.

Он также согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в течение следующих дней.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Иордания отменила запланированный на среду саммит президента США Джо Байдена и лидеров Иордании, Египта и Палестинской автономии после того, как в результате взрыва в больнице в Газе погибли сотни людей

Темы: БайденБлижний Восток
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