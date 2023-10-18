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Ворог завдав 6 ракетних ударів по Запоріжжю: влучив у багатоповерхівку, є загиблі

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 03:14
Ворог завдав 6 ракетних ударів по Запоріжжю: влучив у багатоповерхівку, є загиблі
наслідки ракетного удару по Запоріжжю вночі 18 жовтня, фото: Telegram Малашка

Вночі 18 жовтня росіяни завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю, поцілили в багатоповерховий будинок, є загиблі та поранені.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, Суспільне Запоріжжя, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Пряма мова: "Сьогодні вночі, у період часу з 01:33 по 01:48, рашистські терористичні війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя. Тип ракет встановлюється.

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Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста".

Деталі: Малашко повідомив, що в результаті терористичної атаки одна людина загинула, як мінімум двох – поранено.

Крім того, пошкоджено 8 квартир.

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Він зазначив, що жителів будинку евакуйовано, їм буде надане тимчасове житло.

"Роботи продовжуються", – написав голова ОВА.

Оновлено: За повідомленням Суспільного, станом на 4:30 одна людина загинула, три – дістали поранення, ще три – безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція.

Після 5 ранку Куртєв повідомив, що кількість загиблих зросла до двох осіб.

Пряма мова Куртєва: "На цей час відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти".

 
багатоповерхівка в Запоріжжі після влучання російської ракети 18 жовтня, фото: Telegram Малашка
 
зруйнована багатоповерхівка в Запоріжжі, фото Анатолія Куртєва

Теми: Запоріжжяракетний ударвійна
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