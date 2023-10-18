Враг нанес 6 ракетных ударов по Запорожью: попал в многоэтажку, есть погибшие

Ночью 18 октября россияне нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью, попали в многоэтажный дом, есть погибшие и раненые.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, Суспільне Запорожье, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев

Прямая речь: "Сегодня ночью, в период времени с 01:33 по 01:48, рашистские террористические войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города Запорожье. Тип ракет устанавливается.

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Один из ударов пришелся на многоэтажный дом в центральной части города".

Детали: Малашко сообщил, что в результате террористической атаки один человек погиб, как минимум двое – ранены.

Кроме того, повреждены 8 квартир.

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Он отметил, что жители дома эвакуированы, им будет предоставлено временное жилье.

"Работы продолжаются", – написал глава ОВА.

Обновлено: По сообщению Общественного, по состоянию на 4:30 один человек погиб, три - получили ранения, еще три - без вести пропавшие. Продолжается поисково-спасательная операция.

После 5 утра Куртев сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек.

Прямая речь Куртева: "В настоящее время известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести".

многоэтажка в Запорожье после попадания российской ракеты 18 октября, фото: Telegram Малашка