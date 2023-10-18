Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія заявила про атаку 28 українських БпЛА

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 06:42
Росія заявила про атаку 28 українських БпЛА
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу".

Реклама:

Деталі: Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росія
Губернатор каже про 6 збитих безпілотників над Бєлгородською областю
Росія не буде підтримувати обмеження щодо ракетної програми Ірану
Україні вдалося повернути ще одну дитину – омбудсман
Останні новини
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
16:19
Близько 12% видів птахів вимерли через людську діяльність – вчені
16:15
"Укрзалізниця" призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
Усі новини...
Реклама: