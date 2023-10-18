Росія заявила про атаку 28 українських БпЛА
Середа, 18 жовтня 2023, 06:42
Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ.
Джерело: МО РФ
Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу".
Реклама:
Деталі: Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.