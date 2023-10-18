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Росія заявила про атаку 28 українських БпЛА

Ольга Глущенко Середа, 18 жовтня 2023, 06:42
Росія заявила про атаку 28 українських БпЛА
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міноборони Росії заявило про нічну атаку 28 українських дронів, які нібито збила ППО РФ.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу".

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Деталі: Росіяни заявили, що їхня ППО нібито перехопила і знищила "28 українських безпілотних літальних апаратів" на Бєлгородською, Курською областями та акваторією Чорного моря.

Теми: Росіябезпілотники
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