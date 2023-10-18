Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия заявила об атаке 28 украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 06:42
Россия заявила об атаке 28 украинских БпЛА
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило о ночной атаке 28 украинских дронов, которые якобы сбила ПВО РФ.

Источник: МО РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа".

Реклама:

Детали: Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря.

Темы: Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке

видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Пограничники сбили российский самолет возле Авдеевки

Транзит российского газа через Украину прекратится после 2024 года

Президент Ирана: Израиль перешел красные линии

видеоНакануне боя с Усиком Фьюри едва не проиграл экс-чемпиону UFC

Все новости...
Росcия
Губернатор говорит о 6 сбитых беспилотниках над Белгородской областью
Россия не будет поддерживать ограничения по ракетной программе Ирана
Украине удалось вернуть еще одного ребенка – омбудсмен
Последние новости
19:24
В Лондоне после пропалестинского марша задержали двух женщин
19:09
Россияне вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях – Генштаб
19:03
На Мальте обсудили проведение учредительного Глобального саммита мира
18:46
США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке
18:31
В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные средства передадут Украине
18:18
видеоВ российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
18:08
видеоНПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
17:53
В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль
17:45
Россияне атаковали Херсон из артиллерии, есть пострадавшие
17:29
Греция думает создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ
Все новости...
Реклама: