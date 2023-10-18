Россия заявила об атаке 28 украинских БпЛА
Среда, 18 октября 2023, 06:42
Минобороны России заявило о ночной атаке 28 украинских дронов, которые якобы сбила ПВО РФ.
Источник: МО РФ
Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа".
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Детали: Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря.