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Россия заявила об атаке 28 украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоСреда, 18 октября 2023, 06:42
Россия заявила об атаке 28 украинских БпЛА
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило о ночной атаке 28 украинских дронов, которые якобы сбила ПВО РФ.

Источник: МО РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа".

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Детали: Россияне заявили, что их ПВО якобы перехватила и уничтожила "28 украинских беспилотных летательных аппаратов" над Белгородской, Курской областями и акваторией Черного моря.

Темы: Росcиябеспилотники
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